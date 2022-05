Prêté par Schalke 04 à Marseille cette saison, Amine Harit semble enfin avoir trouvé sa place dans le groupe de Jorge Sampaoli. L’international marocain réalise une deuxième partie de saison de grande qualité et son avenir pourrait bien se trouver dans la cité phocéenne.

Ancienne pépite du FC Nantes, il a donné une interview dans laquelle il se confie et l’ancien canaris ne dirait pas non pour rester encore quelques temps dans les Bouches du Rhône. « Je me sens bien ici. Après, dire que je me projette sur dix ans, je ne pourrais pas répondre parce que ça ne dépend pas que de moi. Je n’ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve un peu dégoûté. Dire que je n’ai pas envie de rester ici serait mentir, car c’est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des Champions, on ne va pas cracher dessus. Il y a d’autres clubs qui sont intéressés : il y aura des discussions. » a-t-il confié dans les colonnes du ‘Dauphiné Libéré.’ Rappelons que Schalke est sur le point de faire son retour en Bundesliga la saison prochaine, ce qui pourrait faire changer d’avis Harit ou pas…