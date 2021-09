Très optimiste concernant le rétablissement de Milik, Jorge Sampaoli espère le voir sur pieds pour le match contre Rennes.

De passage en conférence de presse ce vendredi, alors que l’Olympique de Marseille ira à Monaco demain soir (21h), Jorge Sampaoli a donné des nouvelles très rassurantes d’Arkadiusz Milik. Le Polonais pourrait faire son retour sur les terrains le 19 septembre face à Rennes.

« Je suis optimiste. Je crois que lundi, il va commencer à travailler certaines choses avec le groupe et en fonction de son évolution, on verra quand c’est qu’il peut reprendre la compétition comme les autres. Milik est d’un professionnalisme incroyable, il s’entraîne deux à trois fois par jour pour revenir et ça nous fait espérer qu’il puisse revenir sur les terrains très vite. Je pense que si lundi, ça s’améliore pour lui lors des exercices, c’est très possible qu’il soit disponible pour Rennes ou pour le match suivant », a jugé l’entraîneur argentin.