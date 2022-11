Titularisé hier soir en défense centrale par Igor Tudor lors de la victoire 1 but à 0 contre l’Olympique Lyonnais, Leonardo Balerdi a réalisé un grand match et l’Argentin a montré qui était le patron devant les attaquants adverses.

Un match sous forme de déclic pour l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund qui se sent de mieux en mieux à ce poste de défenseur central. En zone mixte, Leonardo Balerdi a confié son enthousiasme, suite au succès obtenu lors d’OM-OL. « On a fait un beau match, avec une très bonne première mi-temps. Je suis content, on mérite la victoire. On est tous ensemble, avec le coach, le staff, le président, les supporters. Aujourd’hui, je me sens mieux, j’ai confiance en moi », a-t-il déclaré.

L’Argentin de 23 ans a pris part à 20 matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Le joueur paraît progressivement retrouver tous ses moyens, après les blessures de la saison passée. D’ailleurs il pourrait même être la belle surprise de l’Argentine pour la Coupe du monde 2022 qui débute le 20 novembre prochain.