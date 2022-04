Opposé au PAOK Salonique en quarts de finale de Ligue Europa Conférence, l’Olympique de Marseille et notamment ses supporters ont été une nouvelle fois pointés du doigt par Ruzvan Lucescu.

« On était venu à Marseille pour un grand évènement et ce n’est pas ce que l’on a eu. Je ne regrette pas mes propos. Je pense que ce n’était pas correct. Plutôt que ce critiquer ce que j’ai dit, je pense qu’il faudrait mieux que les gens en France critiquent ce qu’il s’est passé avec les fans de Marseille et avec l’organisation« , a lancé Ruzvan Lucescu en conférence de presse, avant d’affronter l’Olympique de Marseille, ce jeudi 15 avril (21h), lors des matches retours de la Ligue Europa Conférence.

Des propos sans doute suffisants pour raviver les braises du match aller durant lequel des incidents avaient éclatés entre supporters et envers les joueurs présents sur la pelouse.