Dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, l’Olympique de Marseille réalise une saison pleine. Avec la Ligue des Champions en ligne de mire, les supporters ont déjà des étoiles pleins les yeux synonyme d’une saison réussie.

« Pour l’OM, le seul handicap, c’est la répétition des matches, une fatigue que les autres n’ont pas, même si Rennes a joué (hier). L’état de fraîcheur, l’état mental, la question n’est plus technique, n’est plus du foot pur, mais l’environnement psychique, la forme physique. S’ils finissent deuxièmes, ce sera une saison excellente. Trois ou quatrième, avec une qualification pour la Ligue Europa, un moindre mal. À l’OM, c’est très délicat : quand il y a de bons résultats, tout va bien, quand c’est moins bon, la vie est plus difficile pour l’environnement, les joueurs, les dirigeants. En début de saison, tout le monde aurait signé pour de telles performances. Imaginez l’OM à la place de l’OL cette année ! La coupe d’Europe a pompé de l’énergie avec 14 matches, qui font presque une demi-saison en plus, avec un effectif qui n’est pas pléthorique. Donc, c’est vraiment bien », a déclaré Jean-Christophe Thomas, ancien olympien, dans des propos recueillis par La Provence.

Deuxième en Ligue 1 avec 68 points au compteur, l’Olympique de Marseille est en phase avec ses objectifs initiaux planifiés en début de saison. A deux journées de la fin du championnat, l’OM réalise une saison pleine qu’il ne faudrait pas ruiner en deux rencontres. L’AS Monaco, avec 65 points, mais aussi l’OGC Nice voire le Stade Rennais restent à l’affût de possibles contre performances olympiennes.