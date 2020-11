Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Elie Baup s’est exprimé sur le nouveau naufrage des phocéens cette semaine en Ligue des Champions. Un désastre qu’il compare à la saison 2013-2014.

Totalement dépité après la nouvelle débâcle de l’Olympique de Marseille mardi soir en Ligue des Champions face au FC Porto (0-3), Elie Baup a poussé un coup de gueule dans les colonnes de La Provence. Lui a connu un parcours catastrophique sur le banc de l’OM en Ligue des Champions, ne comprend toujours pas comment les hommes d’André Villas-Boas peuvent être autant surclassés.

« Voir ce match, entendre Mandanda complètement défait à la fin, ça m’a replongé des années en arrière et ça m’a foutu la tête à l’envers. L’histoire se répète, ça rappelle de mauvais moments… Mais même si on n’était pas au niveau, en face il y avait Arsenal, contre qui on avait été proche, Naples, qui tournait à fond, et les avions de Dortmund. C’était autre chose qu’un Porto mal en point ou qu’un Olympiakos qui n’est pas supérieur sur le papier. Et les joueurs se battaient : (André) Ayew allait toujours au combat, Mathieu (Valbuena) faisait ses matches, Gignac ne lâchait rien. Là, c’est incompréhensible. On se demande pourquoi ils n’ont pas envie et on en vient à se dire qu’il valait mieux ne pas se qualifier… »