Vincent Duluc donne son avis sur l’Olympique de Marseille version 2021-2022 et a hâte de découvrir cette équipe et son coach Jorge Sampaoli.

« C’est de Monaco et de Niko Kovac que l’on attend la contestation la plus durable de la supériorité parisienne. Si on exigence ne finit pas par lasser, l’ASM finira haut, encore, dans un paysage forcément provisoire, puisque presque tout le monde a besoin de vendre. Et d’acheter aussi, comme l’OL, qui a gâché son titre de champion d’automne, la saison dernière, en s’effondrant hors du podium, qui a perdu Depay et qui est moins solide, pour l’heure, que l’OM, qui a épaissi et amélioré son effectif, et possède quelque chose ressemblant à un élan. Sur huit à neuf recrues, il suffit que la moitié soit une réussite pour que l’OM puisse se mêler à la lutte pour le podium, un objectif un peu haut, peut-être, pour Rennes qui continue à recruter jeune et malin », a écrit le journaliste dans les colonnes de L’Équipe.