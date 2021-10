Loin, très loin dans la hiérarchie en début de saison alors qu’il était censé quitter le club cet été, Duje Caleta-Car est en train de séduire Jorge Sampaoli. Le Croate monte en puissance et pourrait devenir un sacré concurrent à Leonardo Balerdi, critiqué depuis plusieurs sorties mitigées.

« Je pense que la concurrence avec Balerdi est relancée, parce que j’ai l’impression que Sampaoli se dit qu’il a deux joueurs derrière qui prend déjà beaucoup de risques au poste de stoppeur. Peut-être qu’en mettant un joueur axial beaucoup plus sobre dans son jeu, ça peut sécuriser la défense. J’ai pas trouvé Caleta-Car exceptionnel, il est un peu lent, et fait beaucoup de touches de balles. Par contre, il assure et fait pas des boulettes comme Balerdi, il est plus concentré. Dans cette défense à trois au milieu, il amène une certaine sécurité« , a déclaré Nicolas Filhol dans des propos relayés par Football Club de Marseille.