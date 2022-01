Poussé vers la sortie par Pablo Longoria pour que l’Olympique de Marseille puisse percevoir une indemnité de son transfert, Boubacar Kamara pourrait filer en douce. Manchester United et le Betis s’avancent comme les deux grands favoris pour le récupérer, libre, l’été prochain.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara va quitter l’OM, c’est une certitude. Reste à savoir quand, où, et pour quel montant. Mais Pablo Longoria semble avoir tout tenté en vain. A seulement 22 ans, le joueur formé à l’OM possède déjà un bagage et une expérience conséquente qui attise forcément l’intérêt des plus grands. Des convoitises dont aurait voulu profiter Pablo Longoria qui avait tenté de le faire quitter le club l’été dernier. A son plus grand malheur, le milieu de terrain est resté à Marseille. Depuis les négociations perdurent pour une potentielle prolongation. Des offres successives que l’Olympien a refusé, constamment, au grand damne de Pablo Longoria qui pensait que son amour pour le club aurait pu faire pencher dans la balance. Un échec annoncé tant les prétendants sont nombreux. Un duel se profile pour acquérir ses services.