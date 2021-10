Bamba Dieng, attaquant de l’Olympique de Marseille, réalise un début de saison exceptionnel. Le jeune joueur de 22 ans, est souvent comparé à Didier Drogba, qui lui souhaite le meilleur dans une interview accordé à So Foot.

Bamba Dieng, le nouveau Drogba de l’Olympique de Marseille. L’Ivoirin a accordé une interview à So Foot où il estime qu’il est encore tôt pour ce type de comparaison même si le talent du jeune sénégalais est inévitable: « C’est un peu tôt, peut-être. Mais c’était peut-être un peu tôt aussi quand on me comparait à Jean-Pierre Papin à l’époque. Il faut bien commencer un jour, et si lui commence à cet âge-là aujourd’hui, pourquoi pas. En tout cas, je lui souhaite le meilleur. Ça va vite, très vite. Quand je vois ses performances, je me dis qu’il a du peps, il est adroit devant le but. Il est dans une équipe avec une bonne dynamique, donc pourquoi pas. C’est tout ce que je lui souhaite. »

Bamba Dieng a disputé huit matchs toutes compétitions confondues avec le club phocéen pour trois buts et une passe décisive.