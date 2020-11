Ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, Franck Passi évoque le niveau actuel de Duje Caleta-Car et trouve que le Croate n’a rien de plus que Doria, un ancien du club.

Interviewé pour « Football club de Marseille », Passi a été assez critique sur l’international croate, vice-champion du monde avec la sélection à damiers.

« Un garçon comme Doria en matière de qualité et de potentiel, je ne sais pas ce qu’il a à envier à Duje Caleta-Car. Sauf que pour le Brésilien, on lui a fermé la porte, et pourtant on est allé le chercher ». A martelé celui qui été entraîneur de l’OM en 2016. Petite précision, aujourd’hui Doria (26 ans) évolue au Mexique au Santos Laguna.