Raymond Domenech n’a pas apprécié le match de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions ce mardi face au FC Porto et la défaite 3 buts à 0.

Après la rencontre, l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France s’est montré très critique avec André Villas-Boas et son « plan de jeu ». « L’OM en route pour le record de défaites et le pire c’est que l’on ne peut même pas dire qu’ils soient moins bons que d’habitude. Après la débâcle de l’OM à Porto, et les déclarations de leur entraîneur je cite ‘l’avantage c’est que la Champions League est bientôt terminée’ j’avoue ma perplexité. Mais on va encore me taxer d’anti entraîneurs étrangers ou d’anti marseillais. Alors silence », a déclaré le président du syndicat des entraîneurs français au micro de la chaîne L’Équipe.

Avec trois défaites en autant de matchs, l’OM se retrouve dos au mur et doit commencer par se racheter contre le RC Strasbourg vendredi soir en Ligue 1.