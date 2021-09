Raymond Domenech trouve que le début de saison de l’Olympique de Marseille est de très grande qualité. Cependant il émet un certains doute concernant le physique des hommes de Jorge Sampaoli.

Sur le plateau de « l’Equipe de Greg », l’ancien entraîneur du FC Nantes se dit perplexe concernant la capacité physique des joueurs à répéter sans cesse les efforts demandés par le coach argentin Jorge Sampaoli. « L’Olympique de Marseille, on voit la touche de l’entraineur si je compare avec ce qu’il se passe à Lyon. On voit vraiment que dans cette équipe qu’il se passe quelque chose, des principes de jeu, et un entraineur qui a travaillé, une chose qu’on ne voit pas toujours dans toutes les équipes, et là on le voit ça marche. Je met la restriction sur le physique, comme avec Bielsa, ce football demande beaucoup d’énergie. Mais ils sont jeunes ça peut tenir, même si ils doivent faire la même chose à tous les matchs. D’ailleurs on a vu sur certaines fins de matchs, que c’était plus compliqué. » Confie-t-il.