Le feuilleton de la lutte pour l’Europe se poursuit du côté de la Ligue 1 et la tension approche de son paroxysme. Retour sur les résultats du week-end et les conséquences au classement.

À trois journées du terme du championnat, la lutte pour l’Europe est plus serrée que jamais en Ligue 1. La place pour la Ligue Europa Conférence (attribuée au 5e), celle pour l’Europa League (attribuée au 4e) et celles pour la Ligue des Champions (attribuées aux 2e et 3e) vont être disputées jusqu’au bout et 4 candidats semblent se détacher : Marseille, Rennes, Monaco et Nice. Petit récapitulatif des résultats de chacun lors du week-end.