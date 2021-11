Nabil Djellit revient sur le match nul hier soir 2-2 en Europa League entre l’OM et la Lazio Rome. Il trouve que l’équipe manque d’un attaquant.

« Immobile, vrai chasseur… Clinique. C’est le fuego ! La feinte de Under crée le décalage. L’OM aura eu le mérite de ne pas lâcher. La bourde de Saliba coûte cher dans le scénario du match. Groupe serré… Ça se jouera probablement sur la dernière journée. Il manque un Slimani à cet OM. Sans Payet, l’OM ne fait pas la même saison. Espérons une saison pleine et complète pour le capitaine des Phocéens. Harit a le profil pour faire des belles choses en son absence. A lui de monter en puissance. Quand on voit la générosité des joueurs marseillais, on n’ose imaginer ce que pourrait donner le PSG avec seulement 50% de cette envie. » A indiqué le journaliste de « France football. »