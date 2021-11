Le journaliste de « France football » Nabil Djellit était forcément très agacé par les propos de Jean-Michel Aulas suite aux incidents lors de la rencontre de Ligue 1 entre l’OL et l’OM. Il ne comprend pas le président lyonnais.

C’est sur Twitter qu’il a évoquer les incidents : « C’est n’importe quoi… Alors que la Ligue 1 nous régale, certains abrutis tuent le foot. Tant que le sentiment d’impunité protège ces décérébrés. (…) Je pense à (Dimitri) Payet, lâchement agressé. Je pense aussi aux 50 000 spectateurs punis et privés d’un choc de Ligue 1 à cause d’un énorme abruti. (…) Même si la situation est différente des événements de Nice et Lens, et là-dessus, il (Jean-Michel Aulas) n’a pas tort. Le discours d’Aulas est inaudible ce soir (dimanche). Pour tout le monde, c’est dans la même dynamique que les incidents de ces derniers mois. » A-t-il confié avec un certain agacement.