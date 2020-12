Journaliste « France football », Nabil Djellit donne son avis sur le mercato à venir de l’Olympique de Marseille. Il est inquiet pour la suite de la saison.

« Je suis assez inquiet pour l’Olympique de Marseille parce que ce n’est pas une équipe qui a sportivement besoin de vendre. C’est une équipe qui a besoin de se renforcer quand on voit l’état des latéraux. Il y a aussi toujours cette problématique du numéro 9. L’OM n’a pas de marge sur ses adversaires et ils sont en train d’être décrochés et deux matchs en retard ne sont pas forcément deux matchs gagnés. Les bons joueurs sont indispensables donc ils vont avoir du mal à les vendre et les gros salaires ne partiront pas parce qu’ils auront aussi du mal à les vendre. » Indique-t-il.