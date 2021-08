Présent en conférence de presse ce vendredi, Jorge Sampaoli a confirmé qu’il attendait encore des renforts surtout sur le plan offensif.

Le coach argentin souhaite un attaquant supplémentaire pour faire de la concurrence à Arkadiusz Milik qui est toujours à l’infirmerie. Un scénario qui ne rassure pas tout le monde. Sur le plateau de « La Chaîne l’Equipe », le journaliste a donné son avis sur le sujet. “Je suis inquiet pour un poste en particulier qui pourrait déterminer de leur saison. Il faudrait un 1 bis avec Milik. Pour l’instant, ils jouent en 3-4-3 avec Dimitri Payet dans une forme olympique. Benedetto et Germain ne sont plus là même s’il n’était pas utilisé. Je pense qu’il faut absolument un renfort dans ce secteur de jeu parce que je m’interroge sur l’état de santé de Milik. C’est un joueur qui se blesse régulièrement. Sur ce qu’il a montré, c’est ce qu’on a vu de mieux depuis un moment. Il est niveau Ligue des champions et ça m’inquiète de ne pas le voir revenir plus rapidement. Il y a aussi des autres postes à pourvoir, notamment au milieu. » Pour l’heure le Polonais devrait revenir après la trêve internationale…