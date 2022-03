Fidèle lieutenant de Didier Deschamps, Guy Stephan est passé à l’OM pendant trois ans. Des années inoubliables qui l’auront marqué à vie.

« De 2009 à 2012, c’est bien ancré dans ma mémoire. Je retiens surtout les très bons moments qu’on a pu avoir tous ensemble : le titre de champion, les coupes de la Ligue, les Trophées des champions, le parcours en Ligue des champions… Je retiens aussi les émotions vécues, la relation particulière avec le public. C’est très formateur et très riche. Dix ans après, j’y pense encore.

Le titre en 2010 et le match contre Rennes. En plus, je suis breton. Cette rencontre a été l’aboutissement d’une saison où on a connu beaucoup de retard à un moment, notamment à la trêve. Je me souviens d’un déplacement à Boulogne que l’on avait fait à moitié en bus à cause de ce fameux nuage et ce penalty de Taiwo en fin de match. Ce qui m’avait marqué, c’est qu’on avait dû faire cinq matches en quatorze jours à un moment donné ; on avait pris plus de points que de jours (15). Dont ce fameux match. Et on avait réussi à refaire notre retard. On avait d’abord gagné la coupe de la Ligue qui a amené beaucoup d’énergies, de forces, de positif dans le club et autour de celui-ci« , a déclaré Guy Stéphan dans un entretien accordé à La Provence.