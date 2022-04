Dimitri Payet est revenu sur le match jeudi soir et la victoire 2 buts à 1 de l’Olympique de Marseille face aux Grecs du PAOK Salonique après le quart de finale aller de Ligue Europa Conférence.

Après ce succès, le buteur du soir a regretté que ses partenaires n’est pas réussi à s’imposer plus largement, avant le match retour qui aura lieu jeudi soir prochain en Grèce au Stade Toumba. Il s’est arrêté au micro de W9 où il a fait part de ses regrets. « Malheureusement, ça ressemble à ce qu’on fait en Coupe d’Europe depuis le début de la saison. On domine, on a des occasions. On mène 2-0 à la mi-temps et on prend ce but en seconde période. On aurait pu en mettre un troisième voire un quatrième, mais on ne les met pas… Donc, on est contents de la victoire, bien sûr, mais on aurait pu faciliter notre match retour en Grèce. » A terminé Payet qui a peut-être inscrit le but de l’année au cours des 45 premières minutes.