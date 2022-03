La tension est à son paroxysme entre Dimitri Payet et Arkadiusz Milik. Le Français vient d’engager un bras de fer avec son coéquipiers polonais en affirmant que l’OM n’avait pas besoin de lui sur le terrain.

« Le nouveau système me convient bien, avec les capacités physiques qui diminuent avec l’âge, c’est mieux d’être dans l’axe. J’apprécie beaucoup ce poste de faux 9 qui me permet d’être assez libre. On est une équipe hermétique, cela dépend contre qui on joue mais il y a des matchs où on pourrait se passer d’un attaquant de pointe. Quand (Arkadiusz) Milik était blessé, une alchimie s’est faite avec cette composition, ce faux 9 que j’étais« , a déclaré Dimitri Payet dans des propos accordés à RMC.