Meilleur joueur de l’Olympique de Marseille depuis le début de la saison Dimitri Payet est revenu sur son retour au club il y a quelques saisons. Il ne regrette en aucun cas son choix.

« Hésité à revenir ? Non pas une seconde. L’idée me trottait en tête après le deuxième match de l’Euro, où on a joué au Vélodrome. L’idée avait germé depuis plusieurs mois. C’était aussi un choix familial. Je n’ai pas hésité une seconde. Il fallait essayer de convaincre West Ham, c’était là le plus difficile. » A-t-il révélé dans une interview sur la chaîne Twitch du club phocéen.