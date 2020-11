Un peu d’originalité pour le numéro 10 de l’OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que sa nouvelle coiffure a fait pas mal régir sur les réseaux sociaux.

Dimitri Payet a publié une photo ce dimanche soir sur son compte instagram. Et celui-ci arbore une nouvelle coupe. Alors non, ce n’est pas aux cotés d’un trophée que le milieu offensif de Marseille a posé, mais bien avec une toute nouvelle coiffure.

Et capillairement parlant, on peut dire de Dim n’a pas fait dans la banalité. Une originalité qui a fait beaucoup rire ses followers. Notamment son ancien coéquipier Maxime Lopez, et le milieu défensif de l’OM, Boubacar Kamara.