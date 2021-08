Brillant hier soir, Dimitri Payet a regagné des points auprès des observateurs et surtout des fans de l’OM.

Double buteur hier soir face à Montpellier, Dimitri Payet a permis à l’Olympique de Marseille de remporter son premier match de la saison au terme d’un scénario incroyable. Menés au score 2-0 à la pause, les Olympiens ont renversé le MHSC au retour des vestiaires pour finalement s’imposer 3-2 à l’extérieur. Présent sur le plateau de RMC Sport après la rencontre, Kevin Diaz a tenu à saluer la prestation du Réunionnais.

« Il y a l’âge qui va bien sûr entrer en compte. L’enchaînement, les entraînements de Jorge Sampaoli qui ne sont pas faciles, qui sont très durs. Forcément, même si on lui souhaite pas, peut-être qu’en octobre ou en novembre il y aura un petit pépin à droite à gauche qui va le forcer à s’arrêter. Mais on lui souhaite pas. Maintenant, on le dit et on le répète. Bien sûr que Dimitri Payet et que sa carrière elle est très frustrante. Mais c’est lui le premier qui devrait être frustré parce que c’est un joueur qui a un talent. Une fois, Christophe Dugarry avait dit que Payet avait du génie. Mais bien sûr, c’est un joueur qui a un talent très très au-dessus de la moyenne. Mais comme on dit souvent, le talent ça ne suffit pas. Il faut le travail, il faut la condition physique et il faut l’éthique pour permettre d’être un sportif de haut niveau, surtout aujourd’hui. Surtout avec des entraîneurs qui demandent autant de sacrifices. Heureusement pour lui et heureusement pour l’OM, il l’a compris depuis six mois maintenant et ça se voit sur la pelouse. Et généralement, quand il est à niveau-là, c’est une bonne période pour l’OM. Tu regardes sur les 4 ans depuis qu’il est à Marseille, à chaque fois que Payet il a été bon, ça a coïncidé avec les bonnes périodes de l’OM. »