Victime d’incivilités cette saison sur les pelouses de Ligue 1, Dimitri Payet est monté au créneau. Le Marseillais espère que des mesures seront prises pour la saison prochaine.

« Je me suis répété plein de fois. On a vu des choses dans notre championnat – peut-être le meilleur de ces vingt dernières années – qui sont malheureusement inacceptables. Nous, acteurs et dirigeants pouvons et devons un combat pour nettoyer nos tribunes pour faire en sorte que le football soit une fête que tout le monde soit en sécurité », a confié Dimitri Payet lors de la cérémonie des Trophées UNFP.

A 35 ans, Dimitri Payet a été victime d’incivilités en tribune en début de saison. Malgré tout, le Français est parvenu à réaliser une saison correcte avec 16 buts et 11 passes décisives à son actif en 45 rencontres disputées toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Olympique de Marseille.