Dimitri Payet, milieu de l’OM, était en conférence de presse avant d’affronter Porto en Ligue des Champions. Le cadre de l’Olympique de Marseille a essayé d’expliquer la mauvaise passe de l’OM en C1.

« La critique fait partie du jeu. Il faut savoir se remettre en cause, ce que je fais personnellement. On n’a pas été flamboyant mais prendre des points en n’étant pas bon c’est important. Je me sens de mieux en mieux. En Grèce on aurait pu avoir un meilleur résultat. Peu de joueurs de l’effectif ont déjà joué cette compétition. Il faut qu’on apprenne », a indiqué le milieu offensif de l’OM en conférence de presse d’avant-match.

Avant de poursuivre sur l’ambiance entre les supporters et les joueurs depuis quelques jours : « Oui, j’étais déçu de ne pas jouer contre City, mais le coach avait mis en place une tactique. Le record ? On a vu ça certes. Mais on va essayer de prendre des points à tout prix demain. Les supporters attendent autre chose et nous aussi. On est frustrés. On est conscient du fait qu’il faut faire plus et être à notre meilleur niveau. »