A Marseille, une des icônes du club est sans aucun doute l’attaquant Dimitri Payet. Cependant, le joueur n’a encore jamais remporté un seul trophé dans la cité phocéenne malgré sa très longue période dans le club. De ce fait, dans une longue interview avec Prime Video, le joueur s’est confié sur ses futures intentions.

Avec déjà 100 buts et 100 passes décisives avec l’OM, Dimitri Payet est apprécié de tous les Marseillais pour son apport offensif. Se disant « Marseillais à vie », le joueur n’a pas manqué de déclarer son amour à son club de cœur. En plus de cela, le natif de Saint-Pierre ne pense pas en avoir fini avec l’Olympique de Marseille, quoique son temps de jeu a cruellement diminué depuis l’arrivée d’Igor Tudor sur le banc…

« Quand on joue au foot, c’est bien évidemment pour laisser une trace. J’en ai laissé peut-être une personnelle avec ce double-double (le cap des 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1), je suis le premier à le faire et ça restera là, mais c’est vrai que l’envie de soulever un trophée, de faire gagner l’OM trotte encore dans un coin de la tête, et de l’autre côté tu te dis « dépêche toi, car il te reste plus beaucoup de temps, donc allez il faut le faire. » » a déclaré le Marseillais.