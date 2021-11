Après plusieurs saisons digne du chaos, l’Olympique de Marseille renaît de ses cendres pour impressionner en France comme en Europe. Porté par Dimitri Payet, les Olympiens réalisent un excellent début de saison qu’il explique lui-même par le soutien que leur apporte les supporters.

Sous la houlette de Jorge Sampaoli, l’OM retrouve un jeu léché tourné vers l’avant semblable à celui de Marcelo Bielsa que regrettait tant les supporters marseillais. Une attractivité retrouvée qui permet à l’Olympique de Marseille de retrouver sa stature en France et de se disputer une place sur le podium. De belles performances qui embrasent le Stade Vélodrome qui ne cesse de faire vibrer les cœurs. Une chose est sûre, les supporters phocéens sont au rendez-vous cette saison et Dimitri Payet l’a bien constaté.

« L’équipe s’est transformée depuis le début de saison. Et j’ai l’impression que les supporters se sont aussi transformés. Entre l’équipe et les supporters, comme dans une histoire d’amour, on est passés par des moments difficiles la saison dernière. Cette année, même si c’est plus simple quand il y a des résultats, on sent qu’il se passe quelque chose et que les supporters s’identifient bien à notre façon de jouer. Ça donne des matchs extraordinaires à domicile. Je joue au football pour jouer dans ce stade. C’est limite contraignant d’aller jouer dans les autres stades, même si quand on joue à l’extérieur on est souvent à domicile (sourire). Jouer dans ce stade quand il est comme ça… Il n’y en a pas beaucoup en Europe« , a déclaré Dimitri Payet lors d’un live Twitch.