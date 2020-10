La légende du football, Diego Maradona était tout proche de signer à l’OM lors de l’année 1989.

Une légende en France. El Pibe de Oro était à deux doigts de quitter son club de Naples en 1989 pour rejoindre l’Olympique de Marseille. Dans une interview accordée à France Football, le coach de Gimnasia La Plata est revenu sur cet épisode : “Les dirigeants de Marseille m’ont contacté et m’ont proposé de doubler mon salaire. J’évoluais alors à Naples et le président Ferlaino m’avait dit que, si on décrochait la Coupe d’Europe (la Coupe de l’UEFA remportée face au VfB Stuttgart, ndlr), il me laisserait partir. Bernard Tapie et Michel Hidalgo (alors manager sportif de l’OM) sont même venus me voir jusqu’en Italie pour me faire une proposition et pour qu’on en discute tous ensemble”, a indiqué la légende.

Finalement son président au Napoli, Corrado Ferlaino, va changer d’avis à la dernière minute : “A ce moment-là, il a commencé à faire l’idiot, comme s’il ne comprenait pas, et il a fait marche arrière. Fin de l’histoire”, a lâché Maradona dans France Football. Au final, la légende du football n’aura pas touché les pelouses de la première division française.