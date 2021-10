L’ancien attaquant de l’OM va faire son grand retour au Stade Vélodrome cette semaine, dans le cadre d’un match de charité.

Mercredi prochain, plusieurs grandes stars, du ballon rond ou non, vont s’affronter au Stade Vélodrome pour un « Match des héros » de charité. Des fonds récoltés grâce à une tombola en ligne (pour pouvoir entre autres gagner le kimono de Teddy Riner ou le maillot de Didier Drogba), seront rendus au programme Conceptos Plasticos de l’UNICEF, à cette occasion.

Composition des équipes du Match des héros, à suivre en direct sur La Chaine l’Équipe ce mercredi 13 octobre :

Team OM : Didier Drogba, Djibril Cissé, Fabrizio Ravanelli, JUL, Naps, Éric Di Meco, Redouane Bourgheraba.

Team UNICEF : Teddy Riner, ambassadeur UNICEF France avec Tony Parker, Robert Pires, Kev Adams, Hakim Jemili, Matt Pokora, Éric Abidal, Esteban Cambiasso, Ricardo Carvalho, Christian Karembeu.

D’autre part, l’ex de l’OM a donné plusieurs interviews avant cette rencontre, dont notamment une à la Provence, où il avoue ne pas être le bienvenu dans la cité phocéenne. « Revenir même incognito ? Non, plus du tout. Alors, pour tout dire, on m’avait demandé de ne plus revenir au stade… », a-t-il assuré.