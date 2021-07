Consultant pour « RMC », Kévin Diaz donne son avis sur le début de sa saison de l’Olympique de marseille et trouve que les recrues font pour le moment un bon début.

« On ne va pas s’enflammer. Cela ne reste qu’un match amical contre le Servette, mais on a vu de belles choses. Si on avait rien vu, on aurait dit que Marseille n’a rien proposé. Il y avait de l’ambiance. Sur la pelouse, on a vu des prémices de joueurs de grande qualité. Avec Gerson, (Konrad) De la Fuente, (Boubacar) Kamara et (Cengiz) Ünder, c’est très encourageant. » A-t-il confié.