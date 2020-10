Cette saison, l’Olympique de Marseille est de retour en Ligue des Champions. Le diffuseur de la compétition, RMC Sport, a dévoilé un documentaire sur l’histoire du club en Coupe d’Europe. Dans les colonnes de La Provence, Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM évoque la puissance marseillaise sur la scène européenne.

“Les gens vont se rendre compte qu’il y a une grosse histoire européenne à l’OM et pas seulement avec l’ère Tapie, insiste l’ancien latéral gauche. Le club a disputé cinq finales dont deux à cette période. Le championnat est la drogue distillée tous les ans ; la coupe d’Europe, c’est le shoot d’adrénaline qui te fait sortir du quotidien”, a indiqué l’ancien joueur de l’OM dans La Provence.

Avant d’ajouter : “Quand tu participes à la coupe d’Europe, tu te rends compte que l’OM est un club qui compte en Europe, qu’il est toujours réputé. Ma bande de potes de l’époque me parle encore des déplacements qu’ils ont effectués. Ils ont parcouru l’Europe avec nous, vécu les à-côtés des matches à Bari, Munich ou Moscou. L’autre jour, je mangeais au restaurant et un gamin de 17 ans est venu me dire : ‘Merci pour la coupe d’Europe’. Ça dépasse les générations, on en retire tous une fierté.”