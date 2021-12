Eric Di Meco se confie suite aux propos de Jean-Michel Aulas ces derniers jours et il pense que le président de l’OL est toujours dans le coup.

« Il est dans la communication. Parce que son comportement le soir du match montre qu’il a peur de perdre sur tapis vert si le match ne reprend pas. Je pense qu’il doit être heureux des sanctions parce que le match est à rejouer, alors qu’il ne pensait pas le rejouer. Malgré tout, ils sont montés au créneau en pleurant parce que c’est normal, c’est comme ça. Si tu ne pleures pas, on va dire : ‘Ils sont contents’. Et là il pleure pour la sanction alors que lui, personnellement, il sait très bien que il a fait pression et que c’est mérité. Et puis ça fait quoi 5 matchs de suspension pour un président ? Ça ne sert à rien, n’en faisons pas des tonnes non plus », a jugé l’ancien Marseillais.