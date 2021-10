Eric Di Meco donne son avis et livre son analyse avant le Clasico du football français prévu ce dimanche face au Paris Saint-Germain lors de la 11e journée de Ligue 1.

Ce genre de match est impronosticable. Tu sais que dans les matchs comme ça il s’est passé plein de choses, même sur les dernières années. Il y a plusieurs fois où tu te disais que c’était faisable, mais il y avait souvent un fait de match comme le coup franc de Cavani à la dernière minute qui te plombait. Ce qui me rend confiant, c’est l’engagement et l’impact des joueurs depuis le début de saison, avec Sampaoli. Je pense qu’ils seront présents à ce niveau là. Et face à Paris, ça peut les gêner on l’a vu face à Bruges. Mais même en étant moins bon, le PSG gagne…