Consultant pour RMC, Eric Di Meco connaît bien l’OM, lui qui a porté les couleurs phocéennes par le passé. S’il n’aime pas non plus, le PSG, il n’apprécie pas le chambrage de Dimitri Payet sur les réseaux sociaux.

“Les supporters, c’est l’histoire entre les deux clubs, chacun se réjouit des défaites des autres, zéro souci (…) Mais, j’ai du mal avec le chambrage via les réseaux sociaux par des joueurs en activité et qui s’approprient l’histoire du club. Après, il faut assumer derrière. Il y a un PSG-OM qui va arriver et on va les surveiller particulièrement. En tant que joueur, après une finale que je viens de perdre, je supporterais mal de me faire chambrer par un mec que je vais rencontrer. Et je ne parle pas que de Payet, c’est générationnel, c’est un football que je ne connais pas”. A-t-il expliqué sur les ondes de la radio.