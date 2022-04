Ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco défend comme il se doit la patrie marseillaise. Il dénonce l’attitude de la direction olympienne dans le dossier avec Alvaro Gonzalez qui a été écarté du groupe par son entraîneur Jorge Sampaoli.

« Alvaro a une bonne image à Marseille. On avait compris que ce n’était pas le joueur de l’année. Mais il a montré des valeurs de combativité et d’amour du club. Je suis un peu perturbé par rapport à ce qui se dit sur les rumeurs du vestiaire. Il y a deux solutions. Soit Sampaoli est parano, soit c’est vrai et dans ce cas je serais déçu. Je trouve que c’est un peu dommage cette fin (…) Je respecte le fait qu’il n’entre pas dans les plans du coach, mais ça fait plusieurs fois que l’OM se comporte moyennement avec certains joueurs. Je trouve ça pas terrible, et contre-productif à long terme. Au moment de recruter des joueurs, ça peut donner une mauvaise image. » A expliqué le consultant.