Malgré des a priori négatifs, Eric Di Meco est satisfait de la tournure des évènements à l’OM, impulsée par le duo Frank McCourt-Pablo Longoria.

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco a salué l’excellent mercato réalisé par les dirigeants phocéens cet été dans le dernier Débat Foot Marseille. Pourtant, le consultant de RMC Sport a longtemps pensé que la paire Frank McCourt-Pablo Longoria ne parviendrait pas à sauver le club.

« Souvenons nous de cette fameuse période. J’ai souvenir que lorsque Pablo Longoria prend ses fonctions, Frank McCourt vient à Marseille. Nous, on l’avait reçu avec RMC. Il était à l’Intercontinental, on l’avait reçu dans l’émission. On avait reçu Pablo Longoria et Frank McCourt. Je me souviens, à la sortie de l’émission, j’avais de gros doutes sur ce que le club va pouvoir faire l’année prochaine parce que ce qu’il ressortait de cette émission c’était ‘On n’a pas de sous pour recruter et si on peut vendre Kamara pour renflouer les caisses, on le vend’. C’était même pas pour recruter derrière. Je m’étais dit que si on commençait à vendre les bijoux de famille c’est mauvais signe. À l’arrivée, il y a un gros recrutement qui a été réalisé, de l’argent a été investi. Des joueurs ont été payés au dessus de ce qu’on pouvait penser sur la valeur de certains joueurs. Il y a eu des investissements donc à l’arrivée, pour le moment bravo ! »