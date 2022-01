Entraineur de l’Olympique de Marseille Jorge Samapoli est revenu en conférence de presse sur le mercato hivernal des Phocéens et il semble satisfait.

On connaît la difficulté du marché actuel. Les besoins du coach sont liés au fait que je doive survivre, je préfère exagérer plutôt qu’être court. Nous sommes dans un marché d’opportunité, je ne peux pas choisir quel joueur je veux, mais trouver un élément qui se rapproche le plus. On en a parlé, numériquement, c’est correct. Nous sommes couverts avec l’arrivée de Kolasinac et Bakambu », a déclaré Sampaoli avant de poursuivre.

« Pour le reste, on va voir comment évoluent le marché et l’effectif, il peut y avoir des départs. On change un petit peu notre stratégie à chaque fois. Personnellement, tous les jours, j’espère garder mon effectif et voir s’il y a des opportunités, on peut essayer. Je ne choisis pas un joueur en particulier, c’est impossible. Ce n’est pas possible de faire autrement. D’autres clubs sont dans cette situation. On discute avec le président pour voir comment on peut faire ».