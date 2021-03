Auteur de deux buts depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’Olympique de Marseille, Michaël Cuisance est déterminé à se faire une place dans l’équipe sur le long terme.

Prêté par le Bayern Munich dans la cité phocéenne, Michaël Cuisance reprend du galon depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc. Le Français de 21 ans a notamment été décisif en inscrivant deux buts lors des deux derniers matchs de l’OM face à Rennes (1-0) et Brest (3-1). Des prestations qui ont remotivé l’ancien du Borussia Mönchengladbach qui semble avoir changé d’avis et voudrait finalement rester dans les Bouches-du-Rhône.

« Avec le Bayern Munich, il y a un suivi, ils sont en contact avec mon agent. Moi, ils me laissent un peu, mon souhait est de me concentrer sur l’OM, de ne pas penser encore au Bayern, il reste une dizaine de matches à disputer et une place en Europe à aller chercher. Ma préoccupation, c’est l’OM. Je n’ai pas eu de discussions sur la suite. Je fais le maximum pour retrouver mon niveau. Si on prend en compte ce que j’ai fait avant, je ne mérite pas. Je veux prouver que je peux rester ici. Je suis avec un coach qui me plaît, qui aime attaquer. Mon souhait est de rester à l’OM. Je suis très exigeant envers moi-même. Cette période m’a beaucoup affecté. J’ai dû régler certaines situations en dehors du terrain, je n’étais pas complètement focus sur le football. » A-t-il déclaré en conférence de presse.