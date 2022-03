Grand fan des prestations de Saliba, Didier Deschamps n’a pas hésité une seconde à lui donner sa chance en équipe de France.

Testé positif au Covid-19, Benjamin Pavard ne sera pas du prochain rassemblement des Bleus. Et pour le remplacer, Didier Deschamps a fait pour la première fois appel à William Saliba. De passage en conférence de presse ce lundi, le sélectionneur de l’équipe de France a expliqué pourquoi il a choisi le jeune défenseur de l’Olympique de Marseille.

« On le suit depuis un moment, j’échange beaucoup avec Sylvain Ripoll, qui était d’ailleurs au courant depuis la fin de semaine, au cas où. Le calendrier a fait que William jouait hier soir (dimanche), donc j’ai attendu après le match pour rendre sa convocation officielle, mais ce qu’il réalise avec les Espoirs et avec son club aussi, dans un rôle qu’il connaît bien et dans un système qui n’est pas identique mais similaire à celui qu’on utilise, est intéressant. C’est un bon défenseur dans le duel. Il est rapide, a un bon jeu de tête et dégage beaucoup de sérénité et de tranquillité. »