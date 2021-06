Prêté à l’OM cette saison, Michaël Cuisance a déçu et rentre bredouille au Bayern Munich. Seul petit problème, les Bavarois ne veulent plus de lui. Le Français a été placé sur liste des transferts.

Débarqué à l’OM au dernier mercato d’été sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Michaël Cuisance avait alors le statut de future pépite. Aujourd’hui, cette image s’est effritée et le milieu offensif n’est plus qu’un espoir déchu. Malgré 30 titularisations sous les couleurs marseillaises, le Français de 21 ans ne s’est jamais imposé et n’a jamais convaincu. Pour preuve, la direction marseillaise n’a pas levé sa clause de rachat d’une valeur de 18 millions d’euros. Une véritable déception pour les supporters marseillais qui plaçaient pourtant tant d’espoirs en lui.

De retour au Bayern Munich, Michaël Cuisance n’y serait pas plus désiré. Son avenir se dessine désormais loin de la région bavaroise. Une information confirmée par Sport1. La dégringolade est rude pour la pépite devenue indésirable.