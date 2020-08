Le mercato ne se déroule pas normalement pour l’Olympique de Marseille. Comme les ventes, les renforts ne sont pas au rendez-vous. Des tensions commencent à apparaitre entre la direction du club phocéen et le coach, André Villas-Boas.

“On ne va pas dire qu’il y a une petite friture sur la ligne, car ce n’est pas le cas, mais il y a des divergences au sein même du club à propos du mercato. La direction recherche plus un attaquant en priorité. Marseille a des pistes à ce niveau-là. Islam Slimani ? C’est un fantasme, ce n’est pas le profil recherché par Villas-Boas. L’OM veut un attaquant d’axe capable d’évoluer sur un côté. Au début de l’été, on a beaucoup parlé de Mbaye Niang, qui peut jouer sur le côté gauche. Mais Slimani, on peut difficilement le mettre sur un côté… Lui, ce serait pour jouer avec Benedetto. Après, les autres échos, plus proche de Villas-Boas, font état d’une envie prioritaire de recruter une doublure au poste de latéral gauche. On a beaucoup parlé de Christopher Rocchia, qui revient d’un prêt à Sochaux. Mais il s’est blessé pendant la préparation. AVB ne compte pas sur lui, il veut un autre latéral gauche, d’autant plus qu’Amavi n’a plus qu’un an de contrat. Marseille voudrait un défenseur qui arrive en doublure et qui prend la place de titulaire après”, a indiqué Romain Canuti sur Le Phocéen.