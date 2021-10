Le parquet de Marseille a prononcé ce mercredi des peines allant jusqu’à deux ans de prison ferme, assorties d’interdictions de stade à vie, après les incidents survenus pendant le match OM-PSG de dimanche.

La justice ne plaisante pas après les débordements survenus dimanche soir aux abords du stade Vélodrome en marge du premier Clasico de la saison entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Une demi-douzaine de supporters ont été interpellés par la police après la rencontre et condamnés à des peines allant jusqu’à deux ans de prison ferme.

Pendant le match déjà, des centaines de supporters avaient tenté de pénétrer dans l’enceinte du stade sans autorisation, forçant alors l’intervention des forces de l’ordre, détaille la Préfecture de police. Des gaz lacrymogènes avaient été tirés et un commissaire avait été blessé « en pleine face ». Dans la foulée 21 personnes ont été interpellées et 17 placées en garde à vue pour dégradations, détention de fusée et violences ou encore outrages ou rébellions contre des policiers.