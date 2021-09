Journaliste de « Canal+ », Matthias Manteghetti parle de le vente de l’Olympique de Marseille et il affirme que selon ses échos, le club est déjà vendu mais…

« Ce n’est pas que j’y crois ou pas, c’est juste que je n’ai aucune information qui me fait dire qu’il n’y aura pas de vente. Après le timing m’interroge. Mais quand je sors mon info en février, toutes mes sources me disent : « c’est vendu ». Mais je temporise quand même parce que ça me parait un peu fou. Je n’ai jamais donné timing, mais tout le monde me dit que c’est fait. » A-t-il révélé.