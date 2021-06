C’est fait ! Le mercato ouvre officiellement ses portes ce mercredi 9 juin. Très actif sur ce marché, l’OM devrait rapidement accueillir Gerson, mais pour Thiago Almada (20 ans) ça se complique de plus en plus.

Si le jeune crack qui évolue en Argentine au Velez Sarsfield avait donné son accord au club phocéen il y a quelques semaines, les négociations semblent aujourd’hui au point mort. Une situation qui commence à inquiéter le staff marseillais qui se pose de plus en plus de questions sur ce dossier. Almada et son entourage auraient coupé court aux discussions avec l’OM depuis quelques heures et rien évolue dans cette affaire.

Annoncé comme un priorité de J.Sampaoli, le joueur a même donné son accord à l’OM comme l’a annoncé Mohamed Bouhafsi : « Thiago Almada a donné son accord à l’OM ! Un contrat de 5 ans. L’OM a démarre les discussions avec Velez. Problème le club argentin demande au moins 15M€ hors bonus à l’OM pour son espoir courtisé par plusieurs clubs. Longoria a 3 autres pistes dont Adli. » Son agent était même a Marseille pour y rencontrer Pablo Longoria il y a quelques jours. Affaire à suivre…