Après un début de saison tonitruant, l’Olympique de Marseille rentre petit à petit dans le rang. Si la fatigue a été évoqué à de nombreuses reprises, Didier Roustan a ciblé Jorge Sampaoli et une tactique facile a contrecarrer.

« L’OM est une équipe agréable à regarder, car il se passe toujours des choses, et que l’équipe cherche le déséquilibre. Mais elle me parait totalement déstructurée, je pense que ce n’est pas simple pour les joueurs. Si tu lis bien le jeu quand tu es l’entraineur adverse, ça devient plus simple. En plus, il fait beaucoup tourner ce qui n’aide pas… », a déclaré Didier Roustan sur le plateau de L’Equipe du Soir.