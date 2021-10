Ecarté du groupe après avoir refusé d’être transféré en Premier League cet été, Duje Caleta-Car semble revenir petit à petit dans les plans de Jorge Sampaoli. Titulaire depuis 3 rencontres consécutives, le Croate a notamment été très bon contre le PSG. Jorge Sampaoli l’avoue, des discussions ont eu lieu entre les deux parties.

« On a discuté avec Caleta-Car sur la façon dont on voulait qu’il joue pour qu’il aide l’équipe quand il serait au top physiquement. On a fait un travail spécial au niveau de la vidéo avec lui. Le talent, il l’a. Il s’est bien adapté et il a fait les efforts pour se mettre au niveau de l’équipe. Et c’est une bonne chose pour nous de récupérer un joueur qui possède une expérience internationale. Il y a aussi parfois des distractions dans l’entourage des joueurs. En tant qu’entraîneur, on doit expliquer aux joueurs que le plus important, c’est l’équipe, de respecter la ville et le club. Et cela vaut pour tous les joueurs« , a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse.