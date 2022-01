En conflit avec Arsenal et ses dirigeants, Pierre-Emerick Aubameyang devrait prochainement quitter les Gunners. Reste à connaître sa future destination. L’OM et le PSG se seraient renseignés sur ses disponibilités.

La descente aux enfers se poursuit pour Pierre-Emerick Aubameyang. Déchu de son rôle de capitaine suite à des problèmes de comportement, le buteur des Gunners a également été prié de quitter la sélection gabonaise, engagée pour la Coupe d’Afrique des Nations, suite à des conséquences de sa récente infection au Covid-19 ou à des sorties extra sportives plus que déplacées. Les versions divergent selon les sources mais le bilan reste le même et l’avenir de l’ancien stéphanois cristallise les tensions. Son départ d’Arsenal semble acté et plusieurs écuries ont d’ores et déjà fait part de leur intérêt.

Selon les informations dévoilées par Sky Sports, Pierre-Emerick Aubameyang soulèverait les convoitises. Plusieurs grands noms européens tels que le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, le FC Séville, l’Olympique de Marseille et le Milan AC seraient venus se renseigner sur les disponibilités du Gabonais. Duel en perspective entre le PSG et l’OM ?