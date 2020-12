Jacques-Henri Eyraud, le Président de l’Olympique de Marseille est intervenu dans le cadre d’un Shack Talk (un espace de cool-working) pour évoquer la stratégie économique, politique et administrative de l’Olympique de Marseille.

Depuis hier soir, cette sortie vidéo a choqué les fans de l’Olympique de Marseille sur les réseaux sociaux. Alors que cette vidéo date du 8 décembre, les fans de l’OM ont repéré cette sortie face à des influenceurs hier après-midi. « Quand je suis arrivé à Marseille, j’ai été frappé de voir que 99% des collaborateurs du club étaient marseillais. C’est un danger et c’est un risque. Après une série de défaites, j’ai vu que les visages se refermer, les dépressions étaient proches. En termes de productivité l’impact d’une défaite sur les attitudes et les comportements des collaborateurs étaient forts et cela, ça ne va pas », a indiqué le patron de l’OM lors de cette interview.

Avant de poursuivre sur le recrutement de l’OM sur le plan administratif : « Il y a beaucoup de clubs de foot qui recrutent dans le monde du foot, moi j’ai essayé de recruter des profils issus de secteurs totalement différents mais de gens qui représentaient des expertises dans le marketing, les opérations, le développement immobiliser. » A découvrir en vidéo ci-dessous. Pour information, depuis hier soir le site qui a hébergé la vidéo a décidé de supprimer cette vidéo au regard de la polémique sur les réseaux sociaux avec les fans du clubs.