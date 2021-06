Départ avorté pour Liverpool l’été dernier, Duje Caletar-Car a mis du temps à retrouver le niveau qui était le sien. Aujourd’hui, son départ revient sur le devant de la scène, la Premier League et le Milan sont sur le coup.

Débarqué sur la Canebière à l’été 2018, Duje Caleta-Car a disputé 37 rencontres cette saison avec l’OM et a confirmé, une saison de plus, son statut de titulaire en puissance. Sous contrat avec l’OM jusqu’en 2023 il est l’une des valeurs marchandes les plus intéressantes côté marseillais. Comme au dernier mercato estival, le Croate n’est pas insensible aux approches étrangères que ce soit celles en provenance de la Premier League ou celles du Milan AC.

En effet, selon CalcioMercato, il aurait l’intention de quitter l’OM sur cette période des transferts. Des envies de départ dont souhaiterait profiter le Milan AC qui suivrait de près les intentions de l’international croate. Cette arrivée pourrait leur permettre de pallier la fin d’une belle histoire avec l’emblématique capitaine lombard, Alessio Romagnoli. Une somme de 25 millions d’euros est évoquée par la presse italienne. A fond sur l’OM, les Milanais seraient également sur Boubacar Kamara.